İlam'ın el sanatları Irak'a 6 ayda iki kat arttı

IRNA’ya konuşan İlam Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürü, geçen yılki rakamın 6 milyon dolar olarak gerçekleştiği dönemde Irak'a 12 milyon dolar değerinde el sanatının ihraç edildiğini söyledi.

Şenbezade,’İl gümrük istatistiklerine göre, bu yılın ilk altı ayında çeşitli ürünler Irak'a ihraç edildi ve el sanatları en önemli ihracat kalemleri oldu’ dedi.

İhraç edilen ürünler arasında kilim, yün halıları (cicim adı verilen) ve Mehran sınırından ihraç edildi.

Şenbezade,’Halen ilde 33 el sanatları dalında dahil halı, mozaik, cicim, seramik, Give dokuma, kara çadır, yöresel giysiler, cam takılar, değerli taşlar aktivdir’dedi.

Yetkili ayrıca mevcut İran takvim yılının son aylarında, el sanatlarının en önemlisi olan İran'a çeşitli ürünlerin ihraç edildiğini belirtti.