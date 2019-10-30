İran, Şam'ın isteği üzerine Suriye'de varlık gösterecek

İsviçre'nin Cenevre kentinde Türk ve Rus mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zarif, 'Rusya ve İran, Şam'ın isteği ve talebi doğrultusunda orada bulunuyor' diye konuştu.

ABD askerlerinin Suriye'de petrol yataklarını koruma bahanesiyle orada bulunmalarını eleştiren Zarif, 'ABD Devlet Başkanı Trump, en azından ABD'nin hedefleri konusunda doğruları söylüyor' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Anayasa Komitesi'nin sadece Suriyeliler'e özgü olması ve onlar tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen İran Dışişleri Bakanı Cvad Zarif, Anayasa'nın tüm Suriye halkına kabul görülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye Anaysa Komitesi'nin kurulmasının Astana Süreci'nin etkili olduğunu kanıtladığını bildirdi.

Ankara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki sorumluluğuna bağlı kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, Suriye krizinin siyasi yollarla çözülmesinde yana olduklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptığı açıklamada, Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasının Suriye halkı için büyük bir zafer olduğunu söyledi.