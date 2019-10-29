İran-Türkiye-Rusya Dışişleri Bakanları, Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne bir kez daha vurgu yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı Biglilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da belirttiği gibi bugün İran,Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları BM Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya gelerek, Suriye Anaysa Komitesi toplantısından önce bu ülkede son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Rusya'nın Soçi kentinde Astana Süreci garantörleri olarak İran, Türkiye ve Rusya temsilcileri bir araya gelerek, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Yarın ise Suriye Anayasa Komitesi'nin tüm tarafların temsilcilerinin katılımıyla Cenevre'de toplanması bekleniyor.