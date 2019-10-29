ABD, İran'ı izole etme politikasında başarısızlığa uğramış

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı Bölgesel Toplantısı sırasında konuşan Zarif, 'İran ABD dahil dünya toplumu ile kendi nükleer programı hakkında görüşmeye hazır, ancak İran çıkarlarının gözetilmediği görüşmelere katılmaz' değerlendirmesini yaptı.

İran'ın yeni anlaşma ve görüşmeden korkmadığnın altını çizen Zarif, 'Ancak tüm diğer taraflar, kendi taahhütlerini ifa etmekle yükümlüdürler. Her anlaşmanın geçerliliği ve bekası, ona taraf olanların ne elde ettiklerine bağlı' ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının sonuçsuz olduğuna da işaret eden Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Arabistan'ın İran, Türkiye ve Katar'ı bölgesel güvenlik anlaşmalar yoluyla izole etmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.