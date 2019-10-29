ABD'nin yaptırımları İran-Türkiye ilişkilerini etkilemez

ABD'nin Türkiye'yi kuzeydoğu Suriye'de operasyon başlattığı için yaptırımla tehdit ettiğini ve bu yaptırımları kısa bir süreliğine uyguladığını kaydeden Kami, yaptırımların uygulanmadığı için sonuçlar hakkında değerlendirmede bulunmanın erken olduğunu dile getirdi.

ABD-Türkiye siyasi ilişkilerinin Türkiye-İran ekonomik ilişkileri üzerinde her hangi bir etkisi bulunmadığını altını çizen Kami, 'ABD, Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa veya uyguladığı yaptırımları kaldırırsa, bu İran-Türkiye ekonomik ilişkilerini etkilemez' ifadesini kullandı.

ABD Devlet Başkanı Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdit ettiğine değinen İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Kami, yaptırımların her hangi bir etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.