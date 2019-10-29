İMF: İran’ın GSYH’si 2020 yılında artacak

İMF ‘Bölgesel Ekonomiye Genel Bir Bakış: Ortadoğu ve Orta Asya’ isimli yayınladığı son raporunda, bölgede bulunan 31 ülkenin 2020 performansı hakkında öngörü ve değerlendirmelerde bulundu.

İMF’nin raporunda İran ekonomisinin 2019 yılında yüzde 9.5 küçükmesine rağmen, bir sonraki yılda yaptırımların etkisinin azalması ile ekonominin büyümesindeki negatif seyrin son bulacağı ve ekonomi büyümesinde her hangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Raporda öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

İran ekonomisinde gittikçe önem kazanmaya başlayan petrol dışı sektör 2020 yılında yüzde 1.2 büyüyecek. Oysa 2019 yılında yüzde 4.2 küçülme yaşandı.

İran 2020 yılında ürettiği günlük 2.1 milyon varil petrolün 500 bin varilini ihraç edebilecek. Doğalgaz üretimi ise artarak günlük 5.03 milyon metreküp olacak.

Enflasyonun 2020 yılında %31’a düşecek. Öte yandan 2020 yılında ihracat rakamı 55.5 milyar dolar, ithalat ise 73.3 milyar dolara gerileceyecek. İran’ın döviz ve altın rezerbi de 85.5 milyar seviyesinde olacak. Bu da İran’ın bölgede Suudi Arabistan ve Özbekistan’ın ardından döviz ve altın rezervi açısından üçüncü sırada yer aldığı anlamına geliyor.