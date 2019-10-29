İran son bir yılda 33 milyon siber saldırıyı önlediklerini duyurdu

Katar'ds düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı Bölgesel Toplantısı'na konuşmacı olarak katılan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi burada yaptığı açıklamada, günümüzde siber saldırıların vatandaşların hayatı ile ilgili hizmetlerin geniş yelpazesini ve insanların güvenliğini tehdit eder hale geldiğini belirtti.

'Tek taraflılık ve yaptırım uygulama tehdidi, siber güvenliği uluslararası çapta tehdit etmektedir' diyen Azeri Cehromi, 'Çok taraflı mekanizmaların kullanımı, dünya çapında siber güvenlikle ilgili sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. İran bu konuda üzerini düşeni yapmaya hazırdır' değerlendirmesinde bulundu.

Münih Güvenlik Konferansı Bölgesel Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Azeri Cehromi, toplantı sırasında Katar Emiri iel görüşerek iletişim alanında fikir alışverişinde bulundu.