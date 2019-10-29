İran, BM Güvenlik Konseyinin Siyonist Rejim karşısında başarısız olduğunu belirtti

Al-İ Habib, BM Güvenlik Konseyinde Filistin ve Ortadoğu’da Barış ve Güvenlik isimli toplantıda Siyonist rejimin yayılmacı politikasını eleştirerek, Siyonist rejimin tam bir dokunulmazlık içince vahşi ve yasa dışı politikalarına devam etiğini söyledi.

Al-i Habib, bu rejimin Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgale ve bölge ülkeleri aleyhindeki tecavüzlerine devam ettiğini belirterek, bunun son örneğinin Suriye ve Lübnan toprak bütünlüklerini çiğnemek olduğunu söyledi.

Bu rejimin yerleşim yerleri yapımı ile yayılmacı politikalarını devam ettiğini ifade eden Al-Habib, bunun son örneğinin bu rejim başbakanının Ürdün deresini topraklarını ilhak etmesi ile ilgili yayınladığı bildiri olduğunu söyledi.

Bu rejimin Kitlem İmha Silahlarını Yayma politikasına değinen Al-i Habib, bu rejimin küstahça bu yöndeki anlaşmalara katılmayı reddettiğini ve bölgedeki bir ülkeyi nükleer silahla yok etme tehdidinde bulunduğunu söyledi.

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2012