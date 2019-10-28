Londra Nükleer Anlaşma'ya bağlıdır

Twitter hesabından açıklamada bulunan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, 'Son günlerde Britanya'dan üst düzey bir nükleer uzman heyetine ev sahipliği yapmaktan gurur duydum. Bu heyet, Erak Reaktörü'nün restore işlerini ifa etmek için İran'da bulunuyordu' ifadesini kullandı.

İran-İngiltere arasındaki bu iş birliğin Nükleer Anlaşma'nın en önemli avantajlarından biri olduğuna değinen İngiliz Büyükelçi, Erak Reaktörü'ndeki iş birliğin, Nükleer Anlaşma'nın ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinden sonra hala işlediğini ve geçerliliğini koruduğunu göstermek açısından önemli olduğunu kaydetti.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının İran Nükleer Anlaşması üzerindeki etkileri konusuna da işaret eden Macaire, 'Birçok sorun bardır, ancak AB'den ayrılsak bile bu anlaşmaya bağlı kalmaya devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.