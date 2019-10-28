İran'ın Nahçıvan sınırındaki gümrüğünden 62 milyon dolar ihracat

Poldeşt Gümrük Kapısı Müdürü Vahid Hasanzade İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, İran takviminin ilk yedi ayında Poldeşt Gümrük Kapısı'ndan yurt dışına ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83'lük artış yaşandığını ve ihracat rakamının 62 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Poldeşt Gümrük Kapısı'ndan yurt dışına ihraç edilen başlıca ürünlerin tarım ve süt ürünleri, petrokimya, plastik maddeler, demir çelik, pamuk, seramik ve inşaat malzemeleri oluşturduğunu dile getiren Hasanzade, yılsonuna kadar bu gümrük kapısından ihracatın 100 milyon dolara çıkmasını beklediklerini belirtti.

İran'ın Türkiye, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Irak sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Poldeşt ilçesindeki gümrük kapısı, Bazergan Gümrük Kapısı ile birlikte önemli bir sınırk kapısı olarak görülmektedir.