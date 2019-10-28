Bazergan sınırından 176 bin tır geçiş yaptı

Bazergan Sınır Kapısı Terminal Müdürü Cabir Ekberzade İRNA'ya yaptığı açıklamada, tır geçişinin ortalama 842 olduğunu ifade ederek, 'Bu süre boyunca 76 bin 653 tır ülkeden yurt dışına geçiş yapmış ve bu sayı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8'lik bir artışın yaşandığını gözler önüne sermektedir.

Ülkeye bu süre boyunca 100 bin 246 tırın da giriş yaptığına işaret eden Ekberzade, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %15 arttığını dile getirdi.

Haziran 2019'da İran ve Türkiye gümrük yetkilileri bir araya gelerek, tır geçişinin hem İrna hem Türk tarafında artması konusunda mutabakata vardı.

Beş bin kilometre kare alana sahip olan Makou Serbet Bölgesi, İran’ın en büyük Serbest Bölgesidir, bu bölge Azerbaycan ile 140 km ve Türkiye ile de 130 km ortak sınıra sahiptir.

Bazergan sınır kapısı Gürbulak Sınır Kapısının karşısında yer almaktadır. Bu kapı, İran ve Türkiye arasındaki en büyük sınır kapısıdır.