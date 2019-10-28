Mustafa Denizli İran'da zirveye yürüyor

TRT Spor'un haberine göre, 3 büyük takımda şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli, bu kez İran’da zirve mücadelesi veriyor.

Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Traktör, 16 takımlı İran Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor. Mustafa Denizli’nin takımı, ilk mağlubiyetini bu hafta deplasmanda Sanat Neft karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Traktör bu sezon 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puan topladı. Kırmızı beyazlı ekip 18 puanlı lider Sepahan’ın bir puan gerisinde bulunuyor.

5 galibiyetin dördünü 1-0’lık skorla alan Traktör, iki hafta önce de deplasmanda Nessaci Mazenderan’ı 4-0 yendi.

Traktör 2 hafta sonra sahasında lider Sepahan ile karşılaşacak. Mustafa Denizli, daha önce Persepolis’i de çalıştırmıştı.

Tebriz şehrinin takımı Traktör FC 1970 yılında kuruldu. Lakabı Kırmızı Kurtlar olan İran ekibi iç saha maçlarını dolu tribünlere oynuyor.

Traktör'ün ateşli taraftarı 80 bin kişilik Yadigar-i İmam Stadı'nı her maç dolduruyor. 35 milyon taraftarı olduğu iddia edilen İran ekibinin tarihinde şampiyonluk bulunmuyor.

Traktör'ün en büyük başarısı 2013-2014 sezonunda İran Hezfi Kupası’nı kazanmak oldu. Bir dönem Ertuğrul Sağlam’ın da çalıştırdığı Traktör FC, İran Ligi'ni geçen sezon 52 puanla beşinci tamamladı.