İran'dan 31 ünivesite dünyanın en iyi üniversite sıralamasına dahil oldu

İran Bilgi Teknolojileri ve Bilim Araştırma Merkezi'nin haberine göre, İran'dan Tahran, İslami Azad, Şerif Teknik, İsfahan Teknik, Tahran Tıp ve Sağlık, Emirkebir Teknik, Babol Nuşirvani Teknik, Terbiyet Müderris, Şiraz, Meşhed Tıp ve Sağlık, İran Bilim ve Teknoloji, Meşhed Firdevsi, Şehid Beheşti Tıp ve Sağlık, İran Tıp ve Sağlık, Kaşan, İsfahan Tıp ve Sağlık, Simnan, Yasuc, Yezd, Gilan, Tebriz Tıp ve Sağlık, Sehend Teknik, Razi, İsfahan, Kirman Bahüner, Şiraz Tıp ve Sağlık, İbn-i Sina, Bakiyetullah Tıp ve Sağlık, Urmiye ve Mazenderan, listede yer alan İran'ın en iyi üniversiteleri oldu.

Bu sıralamada 80 ülkeden 1500 üniversite yer aldı.