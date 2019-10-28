Ünlü İranlı Kemençe virtüözü Keyhan Kelhor 2019 WOMEX ödülünü kazandı

Womex web sayfasında yapılan açıklamada, ödülün Kelhor’un yaptığı yenilikler ve müzikte yarattığı yeni dillerle İran geleneksel müziğinin sesini dünya halklarına duyurmaktan ötürü verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ‘’Kemençe, Kelhor’un sesidir ve sazını çaldığında yeni bir dil yaratmaktadır ve bu dil dünya halkları ile geçmişten geleceğe doğru irtibat kurmaktadır. Kariyeri boyunca, virtüöz İran'ın dört bir yanından en iyi müzisyenler ile çalıştı ve tüm bu seslerin kendi sesine nüfuz etmesine izin veren Horasan halk müziği üzerine çalıştı.. ‘’ denildi.

27 Ekim’de Womex merkezinde 25. Yıldönümünde Finlandiya’da Kelhor’e ödül verildi.

Kelhor ödül töreninde bağlama sanatçısı Erdal Erzincan ile sahne alacaktır. Bu iki sanatçı 2016 yılında da Womex’in misafirleri olarak bir konser düzenlemişlerdi ve bu iki sanatçının albümü Rüzgar ismi ile satışa sunulmuştu.

WOMEX, asıl etkinliği her yıl Avrupa'nın farklı yerlerinde düzenlenen bir fuar olan Berlin merkezli uluslararası bir dünya müzik destek ve geliştirme projesidir. Bir fuar, vitrinler, konferanslar, film gösterimleri, ağ oturumları ve ödülleri birleştiriyor.

Klasik Kürt ve Fars müziğinin önde gelen bestecisi ve ustası Kalhor, çeşitli müzik enstrümanlarını kullanarak çok çeşitli müzikal etkilere sahiptir ve çalışmalarıyla kültürel sınırları aşmaktadır.