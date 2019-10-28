Bağdadi'nin öldürülmesi IŞİD'in son bulduğu anlamına gelmez

Yazılı bir mesaj yayımlayan Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 'Bağdadi'nin yok edilmes, tahripkar terörün simgesinin yok olmasıdır. Bu akım, İslam'ın imajını dünya kamuoyu nezdinde karalamaya çalıştı. Ancak Bin Ladin'in öldürülmesi ile terörün kökünün kazılmadığı gibi Bağdadi'nin öldürülmesi de IŞİD'in bitttiği anlamında değildir' ifadesini kullandı.

Rebii mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Bağdadi ve Bin Ladin'in öldürülmesi, hala ayakta olan bir simgenin öldürülmesi demektir. Amerikan politikaları, bölgesel petrodolarlar ve tekfiri düşüncesi, bu simgenin üç ayağını oluşturuyor.'

Amerikan merkezli News Week dergisi, dün yayınladığı haberinde Pentagon'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeybatısında İdlib yakınlarında IŞİD elebaşısı Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.