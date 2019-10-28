28 Eki 2019 16:04
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Urmiye Gölü konulu 1. Uluslararası İran Sulama ve Drenaj Kongresi düzenlenecek

Urmiye Gölü konulu 1. Uluslararası İran Sulama ve Drenaj Kongresi düzenlenecek

Urmiye, İRNA - İlk uluslararası kongre ve iklim değişikliğinin sürdürülebilir ve yenilikçi bir şekilde yönetilmesine ilişkin İran'daki sulama ve drenaj konulu dördüncü ulusal konferans, 13 - 14 Kasım tarihlerinde Urmiye Üniversitesi'nde yapılacak.

Kongre Bilimsel Sekreteri Mecid Müntesiri, kongrede sulama ve drenaj şebekelerinin yönetimi, işletimi ve bakımı, sürdürülebilir tarım - iklim değişikliğine uyum, su talebinde rekabet ve peyzajda sulama ve drenaj gibi konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Müntesiri, ‘Kongre sekreteryasına, 210'u kabul edilen, 170'i afiş ve 40'ı yazılı olmak üzere toplam 280 makale sunuldu’dedi.

Monteseri, festival sekreteryasına gönderilen makalelerin % 10'unun yabancı ülkelerden olduğunu belirterek ‘Farklı ülkelerden makaleler gönderildi ve konferansa Türkiye, Hollanda, ABD ve Pakistan'dan profesörler katılacak’diye ekledi.

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