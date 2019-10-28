İran Milli Tekvando Takımı Sırbistan Şampiyonası'nda ikinci sırada yer aldı

18.Uluslararası Sırbistan Tekvando Yarışmaları 285 tekvandocunun katılımıyla 27 Ekim’de Belgrad'da başladı.

İran'dan Armin Hadipur -58 kg’de, Ferzan Aşurazade -63 kg’de, Suruş Ahmedi -68 kg’de, Mirhaşim Hüseyni -74 kg’de ve Seccad Merdani ve Seccad Recebi +87 kg’de bu yarışmalara katılarak 3 bronz madalya kazandı ve 20 puanla ikinci sırada yer aldı.

Meksika 3 altın, 1 gümüş madalya 24 puanla şampiyon oldu ve Avustralya 2 altın ve 14 puanla üçüncü oldu.

Feriborz Askeri Teknik Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ali Muhammed Beshag ve Vehid Abdullahi antrenör olarak görev yapmaktadır.

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