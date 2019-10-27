Astrid Lindgren Ödülü'ne İran'dan 10 yazar aday gösterildi

Astrid Lindgren Anma Ödülü, İsveçli çocuk yazar Astrid Lindgren'i onurlandırmak amacıyla 2002 yılında İsveç hükümeti tarafından kurulan uluslararası bir çocuk edebiyat ödülüdür.

Resmi internet sitesine göre, 68 ülkeden 237 temsilci ödül için aday gösterildi.

Adaylar yazarlar, ressamlar, okuma yapanlar ve hikaye anlatanlar arasından seçildi.

Adayların% 46'sının kadın,% 41'inin erkek ve% 13'ünün organizasyon olduğunu belirtmekte fayda var.

İranlı adayların listesi şöyle:

1. Çocuk Kitap Konseyi

2. Ferhad Hasanzade (Yazar)

3. Mehdi Hacvani (Okuma organizatörü)

4. Cemşid Haniyan (Yazar)

5. İranlı taşınabilir kütüphaneler

6. Huşwng Muradi Kirmani (Yazar)

7. “Benimle oku” projesi

8.Ferşid Şefii (İllüstratör)

9. Muhammedrıza Şems (Yazar)

10. Ali Asger Seyyed Abedi (Okuma organizatörü)

Etkinliğe göre resmi web sitesi: Astrid Lindgren’in eserleri 90’dan fazla dile çevrildi.

Astrid Lindgren 2002 yılında 92 yaşında öldü, ancak hikayeleri sonsuza dek yaşayacak.

Astrid Lindgren Anma Ödülü her yıl verilmektedir.

Ödül parası 5 milyon İsveç Kronu olup, dünyanın en büyük uluslararası çocuk ve genç yetişkin edebiyat ödülüdür.

Toplam ödül, çocuklar ve genç yetişkinler tarafından okumanın çok önemli olduğunu göstermektedir.

Toplamda, çocuk edebiyatına karışan herkese ilham vermek de amaçlanmaktadır.

Ödül, yazarlara, illüstratörlere, sözlü hikaye anlatıcılarına ve okuma destekçilerine verilir.