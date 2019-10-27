İranlı kadın kanocu 2019 Asya Kano Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kano Şampiyonası'na İran temsilcisi olarak çiftler dalında katılan kadın kanocu Nazenin Rahmani ve Haniye Hursendi de, şampiyonanın üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.

Öte yandan kanocularımız Behmen Nesiri ve Nazenin Molayi sırasıyla ekek ve kadınlar dalında teklerde birer altın madalya kazanmayı başardı.

Daha önce çiftler hafif sıklet kategorisinde ise Kimya Zarei ve Zeynep Nevruzi'den oluşan İran takımı, Çin ve Güney Kore takımlarından sonra üçnücülüğe yerleşti.

Kimya Zarei, aslen İran'ın batısında yer alan Hemedan ilindendir.