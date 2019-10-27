İran ve Avrasya arasında tercihli ticaret anlaşması uygulanmaya başladı

İran Gümrük Müdürlüğü'ne göre, İran ve Avrasya Birliği, Pazar gününden bu yana 862 üründe tercihli ticaret anlaşmasını yürürlüğe soktu. Her iki tarafın da anlaşmanın uygulanmasından bir yıl sonra serbest ticaretin kurulmasının yolunu açması gerekiyor.

Anlaşma, 360'ı İran'ın Avrasya'ya, 502'si ise Avrasya'nın İran'a verdiği 862 üründen oluşuyor.

Şu anda Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan, Avrasya Birliği'nin beş üyesidir, ancak bu birlik 40'tan fazla ülke ve uluslararası kuruluşla çalışma isteğini dile getirdi.