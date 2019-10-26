Zarif: Yemen için sadece bir siyasi çözüm yolu mevcut

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre Zarif twitterde yaptığı açıklamasında, 'Bugün Tahran'da Yemen'den Muhammed Abdüsselam ile görüştüm. Suudi Arabistan öncülüğündeki savaşa son verme konusundaki son çabalar ve insani facia dahil çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk' diye belirtti.

Zarif paylaşımında, 'İnsanların sebep olduğu bu musibet için sadece bir siyasi çözüm yolu var ve bu da tüm oyuncuların katılımıyla mümkündür' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Yemen Ensarullah Örgütü Sözcüsü Muhamemd Abdüsselam ile başkent Tahran'da yaptığı görüşmede, İran'ın Yemen'de siyasi çözüm yolu desteklediğini ve ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.