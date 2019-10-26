26 Eki 2019 22:30
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News Code: 83532092
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İran: Irak gelişmelerini titizlik ve hassasiyetle takip ediyoruz

İran: Irak gelişmelerini titizlik ve hassasiyetle takip ediyoruz

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak'ta yaşanan gelişmelerle ilgili, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak dini merciler ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin de vurguladığı açıklamaları ve ifadelerinde belirtildiği gibi Irak halkının talep ve isteklerini destekliyor' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak'ta son günlerde yaşanan ve onlarca kişinin ölmesine ve yaralanması ile sonuçlanan olay ve gelişmelere ilişkin, 'Irak devleti ile halkının ve dini mercilerinin sorunların üstesinden geleceğini ve birlik beraberlik içerisinde Irak'ı imar etmeye çalışacaklarından eminiz' değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü şu ifadelerle açıklamasını bitirdi:

'İran İslam Cumhuriyeti, yeni Irak'ın oluşumundan itibaren her daim Irak hükümeti ve halkının destekçisi olmuş ve kritik dönemlerde kendi kapasitelerini dost, kardeş ve komşu ülke Irak'a sunmuştur.'

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