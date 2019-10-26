İran Ceviz Ağacı, Antalya Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

AA'da yer alan habere göre, daha önce birçok festivalden ödül alan "Üç Yol" filminin aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturan Soysal, beş yıldır üzerinde çalıştığı "Ceviz Ağacı"nın çekimlerini, Türk sinemasının cesur yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Ömer Kavur'a selam niyetiyle "Akrebin Yolculuğu" filminin geçtiği Göynük'te gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT Ortak Yapım desteği alan filmin başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan'ın rol alıyor.

Sanat yönetmenliğini Natali Yeres ve Nezihe Ateş'in üstlendiği filmin ses tasarımını Muhsin Ruşen, kurgusunu Mustafa Hırkapuş ve renk tasarımını Huten Hakşinas yaptı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" bölümünde yer alan filmin galası, 27 Ekim'de festival kapsamında Antalya Kültür Merkezi'nin Aspendos salonunda gerçekleştircek.

Balkon Film'in yapımcılığında gerçekleşen dram türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Hayati, yazma yeteneği körelirken evliliği de çökmekte olan bir yazardır. Babasının evinde, bahçedeki kurumuş ceviz ağacını canlandırmayı takıntı haline getirmiştir. Babasının ölümü ve geçmişini kurcaladıkça yalnızlığı daha da derinleşir. Tam o sırada, ceviz ağacı da tomurcuklanmaya başlar. Evinde çıkan yangından sonra, Hayati şehri terk eder. Birkaç gün sonra, yanmış bir kadın cesedi bulan polis, Hayati'yi cinayetle suçlar ve gözaltına alır. Hayati masum olmasına rağmen, suçlamaları kabul edecektir."