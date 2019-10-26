İran'dan son 7 ayda 2.5 milyar dolar değerinde bahçe ürünleri ihracatı

İRNA'ya konuşan İran Tarımn Cihadı Bakan Yardımcısı Muhammedali Tehmasibi, ihracatı yapılan bahçe ürünlerinin toplam ihraç edilen tarım ürünlerinin yarısını oluşturduğunu belirtti.

İran'da bahçe ürünlerinin 2 milyon 800 bin hektarlık alanda ekildiğini kaydeden Tehmasibi, İran'dan ihracatı yapılan bahçe ürünlerini başlıca kuru üzüm, kivi, safran, elma, fıstık, hurma ve çeşitli turunçgiller gibi meyvelerin oluşturduğunu açıkladı.

İran'da bu yıl elma üretim miktarının 4 milyon ton civarında olduğunun altını çizen İranlı yetkili, bundan 1 milyon 800 bininin ihraç edileceğini bildirdi.

İran tarım ürünleri Türkiye, Almanya, Irak, Afganistan, BAE, Pakistan, Rusya, Hindistan, Türkmenistan, Umman, Singapur, Hollanda ve Brezilya gibi ülkelere ihraç edilmektedir.