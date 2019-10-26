İran'da çene ve yüz onarım ameliyatı ile ilgili teknolojik bilgi tamamen yerli imkanlarla sağlanıyor

İRNA'ya açıklamalarda bulunan İran Hilal İlaç ve Tedavi Kompleksi Başkanı Muhammed Ekremi, Avrupa ve ABD'de bulunan bu bilimin halihazırda İran'da da bulunduğunu bildirdi.

Yabancı hastaların alımında veya başka bir deyişle medikal turizmde daha önce zorluklarla karşılaştıklarına işaret eden Ekremi, 'Bu sorunların büyük bir bölümü çözülmüş ve İranlı hastalara verilen büyük hizmetlerin yanı sıra, bölge ülkelerine tedavi ve sağlık hizmetlerinin verilmesi konusunda gereken hazırlık ve imkanlara sahibiz' değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı hastalara en iyi hizmeti en ucuz fiyatla sunmaya çalıştıklarına işaret eden Ekremi, 'Yılda 230 bin yerli ve bine yakın yabancı hastaya sağlık hizmetleri sunuyor ve bölge ülkelerine hizmet kapasitesimizi üç katına çıkarmayı hedefliyoruz' diye ekledi.