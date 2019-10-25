Ruhani: İslam ülkeleri bir aile gibi birlik içinde olmalı

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Liderler zirvesine katılan Ruhani, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hüseyne Macit ile görüştü.

Ruhani görüşmede İslam ülkelerinin birlik olması durumunda Amerika dahil hiçbir ülkenin onlara sorun yaratamayacağını söyledi.

Bölge sorunlarının yabancıların müdahalelerinden kaynaklandığını ifade eden Ruhani, Yemen savaşı ve o ülke halkının öldürülmesinin bölge ülkeleri ilişkilerine etkisine değinerek, İran’ın bölgede ihtilaflara neden olan sorunların diyalog ile çözmesi içi çaba harcadığını söyledi.

Bangladeş’in İran’ın dostu ve büyük bir İslam ülkesi olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ın iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin artmasını istediğini söyledi.

Şeyh Hüseyne Macit de görüşme ülkesinin tüm Müslüman ülkeler özellikle İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

İslam ülkelerinin başarı anahtarının birlik olduğunu ifade eden Macit, İslam ülkelerinin birleşmesi durumunda büyük güç oluşturacaklarını belirtti.

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2012