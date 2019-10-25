İran, Malezya ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Liderler zirvesine katılan Ruhani, Malezya Başbakanı Mahatir Mohammad ile yaptığı görüşmede bu konuyu bildirdi.

Ruhani, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin iki millet ve devletin yararına olduğunu ifade ede Ruhani, ilişkilerin gelişmesi için yeni mekanizmaların düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İran’ın, Malezya ile tercihli ticari tarifeleri uygulamaya hazır olduğunu ifade eden Ruhani, karşılıklı yatırımların da iki ülkenin gündemine alınması gerektiğini söyledi.

Amerika baskıları karşısında İran ve Malezya gibi büyük devletlerin teslim olmamaları gerektiğini ifade eden Ruhani, İran’ın son bir yılda Amerikan baskılarından dolayı bazı sorunlar yaşadığını fakat planlamalar ve halkın direnişi ile bu aşamayı geçtiğini ve ekonomik göstergelerdeki olumlu sonuçların bu gerçeği gösterdiğini söyledi.

Ruhani, tüm Müslüman ülkelerin İslam ümmetinin parçası olduğunu ve İslam Mezhepleri arasında bir fark olmadığını ifade ederek, Mezheplerin ihtilaf konusu olmamaları ve tüm Müslümanların ortak düşman karşısında birlik olması gerektiğini söyledi.

Mahatir Mohammad de her zaman kendini İran dostu olarak gördüğünü ve İran’ın çeşitli alanlardaki ilerlemelerinin kendisini hayrete düşürdüğünü ve sevindirdiğini belirterek, Amerikan ambargolarının sadece İran aleyhine olmadığını ve Malezya dahil diğer ülkeler aleyhine de olduğunu söyledi.

Mohammad, İran ve Malezya’nın iki Müslüman ülke olarak bilimsel ve ekonomik kapasitelerini kullanarak büyük ilerlemeler sağlayarak Müslümanların da ilerlemesini sağlayabileceklerini söyledi.

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2012