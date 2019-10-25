Ruhani: İstikbar güçlerinin İran ve Küba milletlerinin direnişi karşısında teslim olmaktan başka çareleri yoktur

Ruhani görüşme İran ve Küba’nın Amerikan politikaları karşısında bağımsızlıkları için direnişlerinin bedelini ödediklerini ifade ederek, iki ülkenin işbirliği ile bu aşamayı geride bırakacaklarını ve istikbar güçlerinin bu direniş karşısında teslim olmaktan başka çareleri olmadığını söyledi.

İran direnişinin Ortadoğu bölgesinde herkes tarafından dilendirildiğini ifade eden Ruhani, Küba’nın direnişi olmadığı takdirde Amerika’nın tüm Latin Amerika’ya sulta kuracağını söyledi.

İki ülkenin bölgesel ve uluslararası politikalarının yakın olduğunu ifade eden Ruhani, mevcut durumda ekonomik ilişkilerin artması özellikle enerji alanında yeni yöntemler bulunması konularını araştırmaları gerektiğini söyledi.

Amerika’nın tüm baskılarına rağmen İran’daki ekonomik göstergelerin olumluya dönüştüğünü ifade eden Ruhani, İran’ın iç imkanlarına dayanarak Amerika’nın azami baskısına rağmen sorunları geride bırakmayı başardığını söyledi.

Küba Cumhurbaşkanı da ülkesinin İran ile sıcak ve samimi ilişkiler istediğini belirterek, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin artması gerektiğini söyledi.

Ülkesinin Amerika’nın ambargoları ile uğraştığını ve mevcut şartlarda da Amerika’nın Küba’ya yakıt ulaşımını engellemeye çalıştığını ifade eden Kanel, ülkesinin bu zorlukları da geride bırakacağını söyledi.

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2012