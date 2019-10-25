25 Eki 2019 20:43
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News Code: 83530629
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Ruhani: İran ve Cezayir ekonomik ilişkilerini geliştirmeli

Ruhani: İran ve Cezayir ekonomik ilişkilerini geliştirmeli

Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Cezayir’in ekonomik ilişkilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Liderler zirvesine katılan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadır Bin Salih ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerinin eski ve samimi olduğunu ve iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Ruhani, iki ülke arasında oluşturulacak ortak ekonomik komisyonun ticari işbirliğinin artmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Bin Salih de iki ülke ilişkilerinin tarihi ve köklü olduğunu belirterek, ilişkilerin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istedi.

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2012

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