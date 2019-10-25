Ruhani: Amerika yeni dünya düzeni slogan ile tek kutuplu bir düzeni dünyaya tahmil etmeye çalıştı

Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 18. Liderler zirvesinde konuşan Ruhani, Amerika’nın tek kutuplu bir dünya yaratmak için kullandığı araçların fiilen bunun karşısına dönüştüğünü, ekonomik alanda gelişmekte olan ülkeler ve yeni ekonomik güçlerin oluşmasını sağladı ve günümüzde Amerika’nın ekonomi ve teknolojide hegemonnyasının ciddi şekilde sarsıldığını söyledi.

Askeri yönden Amerika’nın sultasının devamı için dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle Batı Asya’da savaşlar oluşturduğunu ve yüz binlerce kişinin ölümüne ve milyarlarca dolar hasara sebep olduğunu belirten Ruhani, Amerika’nın yaktığı radikalizm, terörizm ateşinin onlarca yıl dünyayı bırakamayacağını söyledi.

Amerika’nın hedeflerini gerçekleştirmedeki aczinin askeri ve siyasi görünümünün kırılmasına sebep olarak bağımsız ülkelerin uluslararası alanda kendine güvenlerinin artmasını ve haklarını aramaya başlamalarına sebep olduğunu söyledi.

Dünyanın çok kutuplu bir düzene geçmekte olduğunu ifade eden Ruhani, Amerika’nın bu süreçte küstahça ekonomik araçları gayrı meşru siyasi hedefleri için kullandığını ve bunun adının ekonomik terörizmden başka bir şey olamayacağını söyledi.

ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden Ruhani, "ABD, farklı ekonomik yöntemlerle kendi siyasi amaçlarına ulaşmaya çalışıyor ve bunu da çok küstahça yapıyor. Bu, ekonomik teröre eş değer. NAM ülkeleri, bu sorunların üstesinden gelmek için birlikte hareket etmelidir." diye konuştu.

Ruhani, Orta Doğu'da yaşanan sorunlara da değinerek, "Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana süreci sayesinde, Suriye'nin büyük bölümünde barış sağlandı." ifadelerini kullandı.

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2012