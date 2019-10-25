Ruhani: İran ve Pakistan tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmeye azimliler

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Liderler zirvesine katılan Ruhani, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi ile görüştü.

Ruhani iki ülke ilişkilerinin gelişmekte olduğunu belirterek, iki millet arasındaki derin ortak noktalara değinerek, iki ülkenin ilişkileri geliştirmek için iyi potansiyellere sahip olduklarını söyledi.

Bölge ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi İran’ın öncelikli politikası nitelendiren Ruhani, iki ülke yetkililerin son yıllardaki sıkı ziyaretlerine değinerek bu çerçevede çeşitli alanlarda iyi anlaşmalar sağlandığını ve bunların bir an evvel uygulanmasını ümit ettiklerini söyledi.

Amerika’nı uluslararası ve bölgesel tek yönlü politikalarını eleştiren Ruhani, İran’ın Amerika’nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkmasına rağmen taahhütlerine devam ettiğini söyledi.

Ruhani, İran v Pakistan’ın uluslararası ve bölgesel kurumlarda yan yana olduklarını belirterek, bölge sorunlarının müzakereden başka çözüm yolu olmadığını söyledi.

Alevi de İran-Pakistan ilişkilerinin eski ve güçlü olduğunu belirterek, mevcut potansiyellere nazaran ticaret hacminin yetersiz olduğunu ve bunun arttırılması gerektiğini söyledi.

Alevi, Pakistan Başbakanının Arabistan ziyaretine işaretle, bölge sorunlarının sadece müzakere masasına çözüleceğini ve bu doğrultuda ülkesinin bölge ülkeleri arasında görüşmelerin sağlanması için tüm gücünü kullanacağını söyledi.

Ruhani, bu görüşmeden önce Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vankaya Naydo ile de görüştü.

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2012