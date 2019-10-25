İran’da 43 bin yatak kapasiteli hastane yapım aşamasındadır

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Seyyis Kamil Tegevinejad, IRNA’ya yaptığı açıklamada, hastanelerin sağlık bakanlığı tarafından yapıldığını ve mevcut şartlarda bunların tamamlanması için bütçe temin etmek istediklerini söylei.

Bütçe bulunması için özel sektör, hayırsever vatandaşla ve üniversitelerle sağlık bakanlığı elinde olan gayrı menkullerin kullanılmasını istediklerini ifade eden Tegevinejad, projelerin tamamlanması için 15 bin milyar Tuman’a ihtiyaç olduğunu söyledi.

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