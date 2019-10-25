İran-Venezuela milletlerin direnişi takdire şayandır

Azerbaycan’nın Başkenti Bakü’de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Liderler zirvesine katılan Ruhani, Madoro ile görüştü.

Thran’ın tüm alanlarda dost Venezuela ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade eden Ruhani, iki ülkenin tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarda bir birinin destekçisi olduğunu ve böyle kalacaklarını söyledi.

Ruhani, ‘’İşbirliği ile ilerleme sağlayabiliriz, Amerikalılar bölgemizdeki Irak, Suriye, Fillistin, Yemen; Afganistan’da uyguladıkları hiçbir planlarında başarılı olamadılar ve aleyhimize olan tüm komplolarda hezimete uğramışlardır. ‘’ dedi.

Ruhani, Madora’yı İran’a davet etti.

Madoro da İran milletinin direnişini takdir ederek, İran ve Venezuela milletleri Amerikan planları karşısında direnerek o ülkeyi geri adım atmaya ve hezimeti kabul etmeye mecbur etmişlerdir.’’ Dedi.

Madoro iki ülke ortak ekonomik komisyonunun tüm işbirliği alanlarını belirlediğini ve bunların uygulanması için hızlı şekilde eyleme geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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2012