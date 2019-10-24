İran ve Rusya, KOEP’in korunmasına vurgu yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sergey Riyabkov ve Seyyid Abbas arasındaki görüşmeye değinerek, görüşmede tarafların KOEP’in uygulanması ve İran nükleer programı ile sorunun çözümü hakkında görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada tarafların Fars Körfezi hakkında da görüştüğü ve iki ülke dışişleri bakanının gerginliklerin önlenmesi için yapıcı uygulamalara desteklerini bildirdiler.

4 saat süren müzakerelerde Irakçi, Amerika’nın tek taraflı politikalarını ve Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmedeki aczini eleştirerek İran’ın mevcut durumu barışçıl yollarla çözecek her hangi bir düşünceye açık olduğunu fakat bu düşüncelerin dengeli ve gerçekçi olmaları gerektiğini söyledi.

Irakçi, İran’ın isteklerinin gerçekleşmemesi durumunda taahhütlerini azaltmasının devam edeceğini ve kimse bu hususta İran’ın iadesinden şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Diplomasi yolunun hala açık olduğunu fakat bu yolun her gün zorlaştığını ve KOEP’e taraf ülkelerin iradelerinde sadık olmaları durumunda fazla zaman kalmadığını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Riyabkov görüşmede KOEP’in çoklu diplomasinin önemli başarısı olduğunu ve ülkesinin KOEP’i desteklediğini söyledi.

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2012