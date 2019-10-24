Ruhani: İslami toplumları arasındaki birliğin güçlenmesi ile Müslümanların ayrışmasına izin verilmemeli

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Liderler zirvesi için Bakü’de bulunan Ruhani, Kafkas Müslümanları Dairesi Başkanı Şeyhülislam Şekur Paşazade ile yaptığı görüşmede İran ve Azerbaycan’ın eski mezhepsel bağlarının ortak işbirliğin gelişmesinde önemli olduğunu söyledi.

Zulüm, radikaliz ve terörizmle mücadelenin tüm ilahi dinleri ve Müslümanların görevi olduğunu ifade eden Ruhani, İslam dininin Rahmani yüzünün tüm dünya için gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Paşazade de iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin iki ülke ve bölge için yararlı olduğunu ifade ederek, bölgede halkın dine yöneliminin arttığını ve dinin Azerbaycan ve bölgedeki vahdetin ekseni haline geldiğini söyledi.

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2012