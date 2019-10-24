Ruhani: İran-Azerbaycan ilişkileri kabul edilebilir düzeye yükselmiştir

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Liderler zirvesi için Bakü’de bulunan Ruhani, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede İran-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinin sadece iki milletin değil bölge yararına da olduğunu söyledi.

Ruhani iki ülke ekonomik komisyon toplantılarının Tahran-Bakü ilişkilerin gelişmesi yönündeki önemli rolüne işaretle, iki ülkenin ekonomik, bilimsel ve kültürel ilişkilerinin daha çok gelişmesi gerektiğini söyledi.

İki ülkenin bölgesel ve uluslararası alanlarda ortak görüşe sahip olduklarını ifade eden Ruhani, İran’ın uluslararası kurum ve kuruluşlarda her zaman Azerbaycan devleti ve milletinin yanında olduğunu ve iki ülkenin yan yana bölge ve dünyada daha fazla barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Aiyev de Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Bakü ziyaretini ilişkilerlin gelişmesi için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

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2012