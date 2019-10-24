Ruhani: Azerbaycan ile ilişkilerimiz stratejik ilişki yönüne ilerlemektedir

Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Liderler zirvesine katılmak için Azerbaycan’a hareketinden önce Tahran’da açıklamada bulunan Ruhani, Amerika’nın tek yönlü politikalarını uyguladığı ve tüm ülkelerin içişlerine mücadele ettiği bir dönemde tüm bölgesel, uluslararası toplantılara katılmanın önemli olduğunu belirtti.

Ruhani, İran’ın dünya milletleri arasındaki yerinin her gün daha çok yükseldiğini ifade eden Ruhani, artık kimsenin İran’ın bölgede önemli ve etkili bir ülke olması yönünde şüphesi kalmadığını söyledi.

İran’ın ikili ve üçlü olarak ülkelerle işbirliğini arttırdığını ve bunun bölgede daha faal olması gerektiğinden yapıldığını ifade eden Ruhani, Bakü’de düzenlenen NAM toplantısının 18. Liderler toplantısı olduğunu söyledi.

İran-Azerbaycan ilişkilerinin son 6 yılda çok yakınlaştığını ifade eden Ruhani, Azerbaycan’ın İran için özel önem taşıdığını ve iki ülkenin derin tarihi ve kültürel kökleri olduğunu söyledi.

Ruhani’nin, NAM toplantısı esnası bazı katılımcı ülke liderleri ile ikili görüşmeleri olacağı bildirilmektedir.

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2012