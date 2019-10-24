BM raportörü, uluslararası camianın İsrail işgaline son vermesi için harekete geçmesini istedi

BM Genel Kurulunun insan hakları konularının görüşüldüğü Üçüncü Komitesine, yıllık raporunu sundu.

Raporunda, Gazze'deki "insani krize" dikkati çeken Lynk, "İsrail'in 12 yıldır hava, deniz ve karadan uyguladığı Gazze ablukası trajediden ziyade, dünya gündeminde ilk sıralarda olması gereken bir adaletsizlik...Gazze ablukası, dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesinde açıkça yasaklanmış kolektif bir cezalandırma yöntemi." değerlendirmesinde bulundu.

Lynk, Gazze'deki ekonomik durumun son derece kötüye gittiği belirterek, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvencesinin olmadığını, işsizlik oranının yüzde 50'nin üzerinde bulunduğunu bildirdi.

Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu ifade eden Lynk, mevcut su kaynaklarının ise çoğunlukla kullanılamadığını kaydetti.

Lynk, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin ise son 40 yılda yüzde 800 arttığını belirterek, uluslararası toplumun, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal eden işgali, yasa dışı yerleşim birimleri ve insan hakları ihlalleri konusunda sorumlu tutmak için atabileceği adımlar olduğunu vurgulayarak, yasa dışı yerleşim birimlerinin bulunduğu alanlarda üretilen tüm İsrail mallarının boykot edilebileceğini ifade etti.

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2012