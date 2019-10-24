Diktatörler İran’daki insan hakları konusunda fikir yürütemezler

Hasaninejad, 3. Komite oturumunda yaptığı açıklamada İran aleyhine insan hakları başlıklı raporun Amerika’nın ekonomik terörizmi doğrultusunda olduğunu ve diktatörlerin İran’daki insan hakları konusunda söz söyleyemeyeceklerini belirtti.

Hasaninejad, raporun ve bu nümayişin insan hakları ile bir ilgisi olmadığını İran’ın Amerika ille tutum değişikliği yapması ve İsrail ile Filistin konusunda fikir değiştirmesi durumunda ortadan kalkacaklarını söyledi.

İnsan hakları iddiasında olan bazılarını diktatörleri desteklediklerini ve arkasında olduğunu ifade eden Hasaninejad, onların İran aleyhindeki bugünkü kızgınlıklarının insan hakları ile ilgisi olmadığını ve rahatsızlıklarının İran adına karar alamadıklarından dolayı olduğunu söyledi.

Hasaninejad, ‘’Amerika’nın İran’a kızgınlığı İran için istediği lideri tayin edememesindendir, İran bugün insan haklarını ekonomik terörizm karşısında korumaya çalışıyor. ‘’ dedi.

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2012