Farazmand: Soçi'de olan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır

AA’nın bildirdiğine göre, Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Büyükelçi Farazmand, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Muhammed Farazmand, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Şunu vurgulamak isterim ki ülkeler arasındaki bu konular inşallah çözülür. İnşallah Soçi’de yapılan görüşme sonrası sıkıntılar çözülecektir. İran'da güçlü bir şekilde bu protokol ve ortaklığa katılarak desteğini göstermiştir. İnşallah bu sıkıntıların hepsi hızlı bir şekilde çözülecektir. Bizim Dışişleri Bakanımız da desteğini dün sözlü bir şekilde belli etti. Soçi'de olan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır. Bu görüşmeler devam edecek ve güzel sonuçlar elde edeceğiz. Suriye'nin anayasası için görüşmeler devam edecektir. İnşallah güzel sonuçlar elde edilecektir." İfadesini kullandı.

Vali Okay Memiş de "Erzurum heyeti olarak İran'a ziyaretimiz olacaktı fakat Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İran'a yapacağımız ziyareti ertelemek zorunda kaldık. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hiçbir ülkenin sınırlarında, topraklarında gözü olan bir ülke devlet değiliz. Lakin bizim sınır ötesinden bize yönelik yapılan terörist eylemlere karşı bu ülkenin tahammülü kalmadı. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir operasyon yapılmak zorunda bırakıldı. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik katiyen bir müdahalemiz, o konuda bir yönde amacımız yok. Tek maksadımız Türkiye'ye o yönden gelen terörist saldırılarının önüne geçmek." İfadesini kullandı.

Valilik çıkışta bir gazetecinin, "İran sınırından gelen taciz ateşleriyle ilgili görüşleriniz nelerdir ?" sorusunu üzerine Farazmand, "Mutlulukla şunu söylemek isterim ki, son günlerde İran ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güvenlik güçleri son derece güçlü bir şekilde iletişimdeler. İnşallah bu terör olaylarını tamamen keseceğiz ve artık herhangi bir sıkıntı olmayacak." ifadelerini kullandı.

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2012