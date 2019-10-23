Zarif, Irak, Sırbistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile görüştü

İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mohammad Yarov iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bölgesel konular hakkında görüştü.

Zarif, Irak Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkilerdeki en son gelişmeler, bölgesel konular özellikle Kuzey Suriye, Lübnan, Yemen, Fars Körfezi gelişmeleri hakkında istişarelerde bulundular.

Zarif ve Sırbistan Dışişleri Bakanları görüşmesinde de en önemli ikili ilişkilerin yanında en önemli bölgesel ve uluslararası konula gündeme geldi.

Zarif ayrıca Afganistan Milli Güvelik Konseyi Müşaviri Hamdullah Muheb ile görüştü.

Görüşmede taraflar Afganistan’daki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Dün gece Bakü’ye giden Zarif bugün ayrıca bazı ülkelerin dışişleri bakanları ile de görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de NAM Liderler zirvesine katılmak için yarın Bakü’ye gidecektir.

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2012