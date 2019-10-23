Ruhani: Amerikan ve Siyonist rejim radikalleri, İran milletinin ilerlemesini tahammül edemiyorlar

Ruhani Bakanlar Kurulunda yaptığı açıklamada, Eylül ayında New York’a yaptığı ziyarete işaretle, ‘’New York ziyaretinde dünyanın iki büyük ülkesi liderleri hayretle, İran’ın nasıl cazibeye sahip olduğunu zira nükleer anlaşma sonrası tüm büyük şirketlerin İran’a geldiğini söylediler.’’ Dedi.

Ruhani, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) İran milletinin yaptıkları ve İran diplomasisinin nedenli etkili olacağını gösterdiğini belirterek, ‘’Düşmanlar KOEP’e darbe ile İran’ı yıkacaklarını düşündüler fakat İran milleti düşmana aldanmayacak kadar akıllıdır. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Tüm baskıla rağmen İran devleti öyle bir devlet ki başkanı New York’a gittiği zaman tüm müzakerelerin ekseninde yer alır ve herkes İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için yarışıyordu. ‘’ dedi.

Müzakere için henüz mesajlar verildiğini ve bunların devam edeceğini ifade eden Ruhani, İran’ın izzetli şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

‘’Şüphesiz beraber olursak yenilmemekle kalmayıp başaracağız ve Amerika yenilecektir’’ diyen Ruhani, ‘’Dünya ilişkileri ile ilişkilerimizi düzenlemeliyiz, mallarımızı ihraç ederek ülke piyasalarına girebilmeliyiz. ‘’ dedi.

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2012