İranlı tekvandocu 2019 Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Dünya Askeri Oyunlarında İranlı tekvandocu Bahşi, -74 kg’de Brezilyalı rakibini yenerek bronz madalya kazanark üçüncü oldu.

2019 Dünya Askeri Oyunlarının ilk günde İranlı tekvandocu Emirmuhammed Bahşi -74 kg’de Brezilya tekvandocuyu 14-0 yenerek üçüncü oldu.

47 ülkeden 244 sporcunun katılımıyla tekvando dalında 23 Eylül’de Çin’in Vuhan kentinde başladı ve 4 gün sürecek.

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 97 kg'de Muhammedhüseyin Muhammediyan altın, Yedullah Mühibbi 125 kg'de gümüş ve Ahmet Bezri 86 kg'de bronz madalya kazanmayı başardı.

Muhammedhüseyin Muhammediyan 97 kg'de tüm rakiplerini yendikten sonra final maçında karşılaştığı Beyaz Rusyalı güreşçiyi yenerek, şampiyon oldu ve altın madalya elde etti.

Yedullah Mühibbi 125 kg'de final maçında Türk Taha Akgül'e karşı yenilerek gümüş madalya, Ahmed Bezri ise 86 kg'de üçüncülük maçında Kazak güreşçiyi yendi ve bronz madalya kazanarak üçüncü oldu.

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları 17 Ekim'de Çin'de başladı.

Dünya Askerî Oyunları, askerlerin katılması için başlatılmış, Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi tarafından işletilen bir çok sporlu etkinliktir. Oyunlar 1995 yılından beri yapılmaktadır, ancak ayrı sporlar için şampiyonlar birkaç yıldır yapılmaktadır. Oyunların kış versiyonu ise yeni başlamıştır. İlk organizasyon İtalya'nın bir bölgesi olan Aosta Vadisi'nde 20-25 Mart tarihleri arasında 2010 yılında yapılmıştır.