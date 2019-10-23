İranlı wushucular sanda kategorisinde şampiyon oldu

Çin 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ve Viyetnam 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Daha önce Şehribanu Mansuryan 70 kg’de Rus rakibini yenerek finale yükseldi. Mansuryan 70 kg’de finalde Breziyalı rakibini yenerek altın madalya elde etti.

Başka wusuhucu Meryem Haşimi 75 kg’de Mısırlı rakibini yenerek finale yükseldi ve finalde Hindtli rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Muhammedali Mücri nan dao yarışmasında 9.63 puanla altın madalya kazanarak tarih yazdı.

Milli wusuhucu İrfan Ahengeriyan 65 kg’de Rus rakibini yenerek altın madalya boynuna taktı.

İranlı wushucu Yusuf Sabri 75 kg’de Merakeşli Faslı wushucuyu yenerek altın madalya boyununa taktı.

Diğer wushucumuz Milad Arifi Mukademi 85 kg’de viyetnamlı rakibini yendi altın madalya elde etti.

Finalde İranlı wushucu Milad Arefimakam 85 kg’de bugün altın madalya kazanmak için yarışacak.

İranlı kadın wushucu Haniye Recebi nan dao ve nan guen yarışmasında birer gümüş madalya kazandı ve diğer wusuhucumuz Zehra Kiyani Çang Çuan yarışmasında bronz madalya kazandı.

Haniye Recebi, iki kategoride iyi performans gösterdi (9.58 puanla Nanquan ve 9.49 puanla Nandao) ve iki kez gümüş aldı.

102 ülkeden wushucuların katılımıyla 19 Ekim'de Çin'de başlayan Dünya Wushu Şampiyonası 23 Ekim'de son bulacak.

Dünya Wushu Şampiyonası'nda İranlı wushucular kadınlar ve erkekler dalında sanda ve taolu kategorisinde 9 altın 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak ikinci oldu.

Çin 14 altın,1 gümüş,1 bronz madalya ve Hong Kong 5 altın,4 gümüş, 1 bronz madalya sırasıyla birinci ve üçüncü oldu.