İran'dan 35 üniversite, İslam Dünyası Üniversiteleri Sıralaması'nda yer aldı

İslam Dünyası Bilim Veri Tabanı Başkan Vekili Muhammed Cevad Dehgani yaptığı açıklamada, 57 İslami ülkeden 22'sinde bulunan 187 ünivesitenin bu sıralamada yer aldığını ve en iyi 10 üniversitenin İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'da bulunan üniversiteler olduğunu açıkladı.

Bu sıralamada en çok üniversitenin Türkiye, İran ve Malezya'dan olduğuna işaret eden Dehgani, 'Sırasıyla bu üç ülkeden 65, 35 ve 18 üniversite bulunuyor' diye konuştu.

Dehgani'nin belirttiğine göre, İslam Dünyası Üniversiteler Sıralaması'nda 2014-2016 arası WOS bilim veri tabanında en az 800 eseri bulunan üniversiteler yer alıyor.