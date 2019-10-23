İran tıbbi görüntüleme ekipmanları gelişmiş ülkelerdekilerle aynı kalitede

Haşimi, Çarşamba günü düzenlenen bir sempozyumda yaptığı açıklamada, ‘Tüm rutin görüntüleme cihazları ülkede mevcuttur ve görüntüleme için yurtdışına gönderilmeleri gerekmez. Şu anda, Tahran, Kerec ve Meşhed gibi şehirlerde, bu cihaz hastalara hizmet vermektedir’ ifadesini kullandı.

Haşimi, olası fetal malformasyonları saptamak için MRI'ın spesifik konumuna değinerek 'Bu görüntüleme yöntemi ayrıca kadın kanserlerini daha erken teşhis edebilir’ diye belirtti.

Haşimi, Bitişik organlardaki kanserin doğru teşhisinin bu tedavinin hastalığını doğru teşhis etmek için kullanılan bir başka avantajı olduğunu sözlerine ekledi.