23 Eki 2019 14:57
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İran tıbbi görüntüleme ekipmanları gelişmiş ülkelerdekilerle aynı kalitede

İran tıbbi görüntüleme ekipmanları gelişmiş ülkelerdekilerle aynı kalitede

Tahran, İRNA- Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Müdürü Hasan Haşimi, ülkenin tıbbi görüntüleme alanındaki ilerlemesine değinerek, ‘Tıbbi görüntüleme ekipmanı sıkıntımız yoktur ve neredeyse gelişmiş ülkelerle aynı seviyedeyiz’ dedi.

Haşimi, Çarşamba günü düzenlenen bir sempozyumda yaptığı açıklamada, ‘Tüm rutin görüntüleme cihazları ülkede mevcuttur ve görüntüleme için yurtdışına gönderilmeleri gerekmez. Şu anda, Tahran, Kerec ve Meşhed gibi şehirlerde, bu cihaz hastalara hizmet vermektedir’ ifadesini kullandı.

Haşimi, olası fetal malformasyonları saptamak için MRI'ın spesifik konumuna değinerek 'Bu görüntüleme yöntemi ayrıca kadın kanserlerini daha erken teşhis edebilir’ diye belirtti.

Haşimi, Bitişik organlardaki kanserin doğru teşhisinin bu tedavinin hastalığını doğru teşhis etmek için kullanılan bir başka avantajı olduğunu sözlerine ekledi.

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