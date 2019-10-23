Gülistan'da üretilen ürünler, 4 kıtaya ihraç ediliyor

İRNA’ya konuşan Tuluyian, 'Bu yıl Gülistan ilinden 257 bin ton ağırlığında 74 milyon 500 bin dolar değerinde Tunus, Gana, Arjantin, Malezya, Kuveyt, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Sırbistan ve Tacikistan dahil olmak üzere 4 kıtada 31 ülkeye ürün ihraç edilmiştir.' dedi.

İhracatı yapılan ham hayvansal ürün çeşitleri arasında yumurta, karides, tavuk ayağı ve karides, salça, süt, çelik, bir günlük tavuklar, çimento ve hayvan yemi gibi ürünlerin olduğunu dile getiren Tuluiyan, Gülistan’dan ihracatı arttırmayı planladıklarını açıkladı.

Gülistan ilindeki tek kara ve demiryolu gümrük hattı, İran ile Türkmenistan arasındaki sınırda, Günbed-i Kavus ilçesinde yer alan Daşlıburun bölgesinde yer almaktadır.

Gülistan ilinde, malların ihracatı ve ithalatında aktif olan 800 iş adamına business kartı verilmiştir.

İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan ili, Türkmenistan'la komşudur.