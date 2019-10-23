23 Eki 2019 12:08
Journalist ID: 2391
News Code: 83528058
0 Persons

Dışişleri Bakanı Zarif:

ABD'nin yaptırım alışkanlığı, dünya ekonomik ilişkilerini zayıflatıyor

ABD'nin yaptırım alışkanlığı, dünya ekonomik ilişkilerini zayıflatıyor

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'ABD'nin Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelere ve hatta Çin ve Rusya gibi büyük güçlere yönelik yaptırım uygulama alışkanlığı, uluslararası ilişkileri zayıflatmakta ve dünya ticareti ile birlikte milyonlarca insanın hayatına mal olmaktadır' dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Harekeri Dışişleri Bakanları Toplantısı'na konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakanı Zarif burada yaptığı açıklamada, 'Azerbaycanlı kardeşlerime ve Azerbaycan hükümetine bu toplantınının düzenlenmesi yönündeki çabalarından dolayı teşekkürletimi sunuyorum' diye konuştu.

Diplomasi, çok taraflılık ve uluslararası iş birliğini küçümsemeye çalışan bir grubun dünya genelinde büyük sorunlara neden olduğunu altını çizen Zarif, 'Uluslararası hukuk, çok taraflı anlaşmalar, BM Güvenlik Konseyi kararları ve uygar davranışlar hepsi bireysel hırsın kurbanı kesilmektedirler' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Nükleer Anlaşma'ya tam olarak bağlı kalmasına rağmen ABD'nin bu anlaşmadan sorumsuzca çekilmesinin, bölge ve bölge ötesinde krizlere yol açtığına dikati çeken Zarif, 'ABD'nin İran sivil halkına karşı başlattığı ekonomik terör ve İran halkını aç bırakmaya çalışması, insalığa yönelik cinayeten öte uluslararası barış ve güvenliği ciddi yönde tehdit etmektedir' ifadesini kullandı.

İran halkının ABD'nin sorumsuz davranışlarının bedelini ödediklerine işaret eden Dışişleri Bakanı Zarif, 'Bağlantısızlar Harekeri üyesi ülkeler olarak buna dur demeli ve birlikte hareket etmeliyiz' diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani de Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'na katılmak için yarın Azerbaycan'ın baikenti Bakü'ye gidecek.

Azerbaycan, 2019-2022 arası Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanlığı'nı yapmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 8 =