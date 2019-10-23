Tahran-Viyana stratejik iş birliği pratikte uygulanmaya başlamıştır

Avusturya Ulusal Günü dolayısıyla Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen tömrende konuşan Büyükelçi Stefan Scholz, Viyana'nın İran Nükleer Anlaşması müzakerelerine ev sahipliğine işaret ederek, 'Avusturya, Nükleer Anlaşma'ya şiddetle bağlıdır ve tüm imzacıların bu uluslararası anlaşmaya bağlı kalmaları konusunda vurgu yapmışız' diye konuştu.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin ardından anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların İran'la ekonomik ilişkilerini güçlendirmeleri gerektiğini altını çizen Büyükelçi Scholz, Tahran-Viyana arasındaki ekonomik ilişkilerin son bir yılda ilerlediğine dikkati çekti.

İran-Avusturya ilişkilerin beklenenlerin halihazırda pratikte yansımaya başladığını söyleyen Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Scholz, kısa bir süre sonra İran-Avusturya ikili iş birliğini stratejik olarak değerlendirecekleri sözlerine ekledi.