419 yabancı turist İran'ın güneybatısındaki tarihi şehri gezdi

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan Huzistan iline bağlı Şuşter ilçesi Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm İl Müdürü Alimuhammed Çaharmahali, turistlerin çoğunlukla Fransa, İngiltere, ABD, Çin, İtalya ve Brezilya gibi ülkelerden geldiklerini belirtti.

Geçtiğimşz ay 4 binden fazla yerli turistin de Şuşter ilçesini ziyaret ettiğini açıklayan Çaharmahali, 'Şelaleler, değirmenler, Selasil Kalesi ve Afdal Kervansarayı, yerli ve yabancı turistlerin en çok gezdiği tarihi mekanlardandı' diye konuştu.

Huzistan ilinin kuzeyinde yer alan Şuşte ilçesi, 350 tarihi eseri ve 13 tarihi belgesi ile İran'ın en köklü ve tarihi şehirlerinden biri olarak biliniyor.